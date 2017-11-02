استقرار أسعار النفط وسط تخفيضات أوبك وتراجع المخزونات الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس استقرار ملحوظا مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من ارتفاع الإنتاج.

وبحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.52 دولار للبرميل بزيادة ثلاثة سنتات عن سعر التسوية السابقة. وصعد برنت أكثر من الثلث منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.26 دولار للبرميل، منخفضا أربعة سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه يظل مرتفعا نحو 30 بالمئة عن أدنى مستوياته في 2017 والتي بلغها في يونيو حزيران.

وتعززت الثقة بدعم من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا هذا العام لتقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.