قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من محافظة الخليل

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثمانية فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر وداهمت منازل الفلسطينيين في عدة أحياء، واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين ، ونقلتهم لمعسكر ” عتصيون ” الاحتلالي شمال البلدة.

وأضافت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت أيضا بلدة يطا جنوب الخليل، ومخيم العروب شمالاً، وضاحية البلدية في مدينة الخليل، واعتقلت الطالب الجامعي أنس جمال الهريني ، وحسن يوسف ماضي، وفضل عطية ارفاعية ونجله معتز، ونقلتهم لجهة غير معلومة.