ارتفاع معدل زيارة السيدات لمعارض السيارات الفخمة بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

تشهد أسواق السيارات الفاخرة في المملكة ، تفاعلاً كبيراً خلال الأيام الماضية وخاصة من السيدات اللاتي أرتفع معدل زيارتهن للمعارض لحجز السيارات الاتي يرغبن في أمتلاكها ، أنتظاراً للتطبيق الفعلي لقرار السماخ للمرأة بقيادة اسليارة في المملكة ومن المتوقع أن يكون في شهر شوال من العام الجاري .

وقال محمد وجيه شربتلي عضو لجنة وكلاء السيارات بغرفة تجارة جدة ، في تصريحات إعلامية ، أن المعارض تشهد إقبال كبير من السيدات ، ومن أشهر السيارات اللاتي قومن بحجزها ، السيارات الفخمة ومن أهمها بنتلي حيث تم حجز 6 سيارات ، لافتاً ، إلى أن الحجز تم لأختيار ألأوان معينة يرغبن بها ، وفيما يخص اللمواصفات فلن يتم تغيير شئ بها .

وأكد عضو اللجنة وهو وكيل لعدد من ماركات السيارات بالمملكة تشكيل فريق نسائي بوكالته للتعامل مع السيدات وخدمتهم وتلقي مقترحاتهم وطلباتهم.

بدوره توقع علي حسين علي رضا عضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف لوكلاء السيارات، أن يكون إقبال السيدات على شراء السيارات في شهر شوال، وأيضا ً في فترة العودة للمدارس بعد نهاية إجازة العام الدراسي الحالي، مؤكداً ترحيب وكلاء السيارات بقيادة المرأة وما تحققه من نفع وخدمة لها ولأسرتها.

وبين عضو اللجنة الوطنية للسيارات بأن المواصفات الحالية للسيارات بالمملكة ملائمة للسيدات نظراً لأن تلك المواصفات تعتبر من أفضل المواصفات المتوفرة عالمياً ولعل التغيير الوحيد الذي قد يطال الموديلات التي تلائم المرأة سيكون في الألوان.