العلاج السلوكي سلاح فعال لمواجهة طنين الأذن المزمن

برلين(صدى):

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن العلاج السلوكي المعرفي يمثل سلاحاً فعالاً لمواجهة طنين الأذن المزمن.

وتابع الاتحاد، أن المريض يتعلم في هذا العلاج كيفية صرف ذهنه وتشتيت انتباهه عن صوت الصفير الدائم بالأذن شيئا فشيئا حتى يتوارى هذا الضجيج المزعج في الخلفية ويصير أقل إزعاجًا.

وبشكل عام يوصف طنين الأذن بالمزمن عند معاناة المريض من صوت صفير مستمر لأكثر من 3 شهور. وفي كثير من الحالات لا يستمر طنين الأذن لهذه المدة، وإنما يتلاشى من تلقاء نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن الأدوية تساعد أيضا على تحسين الحالة سريعًا.