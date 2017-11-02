صورة متداولة لـ ” عاملات مستشفى العلايا ” نائمات في الممرات تثير حفيظة المغردين

عادل الحربي(صدى):

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لعاملات بمستشفى العلايا العام وهن نائمات في إحدى الممرات مفترشات الأغطية، في إشارة لسوء الخدمة اللاتي يتعرضن لها.

وأظهرت التعليقات على الصورة المتداولة، أن هؤلاء العاملات يعانين من عدم وجود غرف خاصة لهن، وكذلك سوء الخدمة الخاصة بهن بشكل عام من حيث صغر حجم الغرف وكذلك بعض دورات المياه التي لا يوجد بها كهرباء.

وتعليقا على الصورة المتداولة، قال عبدالله سعيد الغامدي، المتحدث الرسمي لـ ” صحة بيشة ” إن ” الصورة التُقطت بواسطة إحدى المرافقات ” مشيرًا إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والإبلاغ عن مَن قام بالتصوير بداخل القسم.

وأوضح ” الغامدي ” أن ” العاملات يتبعن لمتعهد الصيانة والنظافة في مستشفى العلايا العام؛ وتحديدًا في عنبر تنويم نساء في المناوبة ما بعد منتصف الليل “.