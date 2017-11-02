فريق طبي يُنقذ مصاب من بتر الفخذ نتيجة تعرضه لحادث سير

طلال الغامدي(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى أملج من إنقاذ مصاب يبلغ من العمر 36 عاماً من بتر في الفخذ نتيجة تعرضه لحادث سير أدى إلى الضغط على طرفه السفلى وتسبب في تفتت في عظمة الفخذ اليسرى.

وكان المصاب قد تم نقله إلى قسم الحوادث بالمستشفى، حيث قُدمت الإسعافات الأولية له وتم إيقاف النزيف جراء الإصابة، وتبين في الفحص الأولي أنه يعاني من كسر مضاعف “مفتوح” متفتت من الدرجة الثالثة بأسفل عظمه الفخذ الايسر، وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية تم خلالها ارتواء وتهذيب الأنسجة العظمية والرخوة وتثبيت داخلي للكسور بأسفل عظمة الفخذ الأيسر بواسطة المسمار المدوري الديناميكي، وبفضل الله تعالى بعد مضي 48 ساعة من إجراء العملية والمتابعة العلاجية والتأهيل استطاع المريض الوقوف على ساقيه والمشي باستخدام المشاية مع عدم التحميل على الساق اليسرى أثناء المشي، حيث تكللت العملية بالنجاح وحالة المريض الصحية مستقرة – ولله الحمد -.

يذكر أن إجراء مثل هذا النوع من العمليات سابقاً يتم في المستشفيات المرجعية بتبوك بعد أن يتم تحويل المريض إليها، وبعد افتتاح مستشفى أملج الجديد الذي تبلغ سعته 100 سرير ودعمه بالكوادر الطبية المتخصصة، أصبح متيسراً بفضل الله إجراء مثل هذه العمليات في مستشفى أملج دون الحاجة لتحويل المريض.

وتنفذ الصحة حالياً برنامج “أداء الصحة”، الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيسا، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، وتم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الانتظار.