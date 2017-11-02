بالصور.. نوال الزغبي تكشف تفاصيل منزلها الفاخر

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، بطريقة غير مباشرة ، عن تفاصيل منزلها الراقي والجميل.

حيث نشرت نوال في أوقات مختلفة كانت قد التقطتها من زوايا وغرف عديدة داخل المنزل، فعكست هذه الصور الذوق الرفيع والمزج بين الطابع الكلاسيكي والمودرن في تصميم المنزل إن من حيث الديكور أو الأثاث.

كما كان لافتاً، في الصور إهتمام الزغبي بالتفاصيل الصغيرة كاللوحات الفنية والصور التي تعكس حبّها للأشياء البسيطة الا انها انيقة ، وأيضا تركيزها على الألوان الهادئة بعيداً عن الألوان الصاخبة.