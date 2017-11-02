الجيش اليمني يدفع بألوية جديدة للقتال ضد ميليشيات الانقلابيين في جبهة نهم

فهمي محمد(صدى):

دفعت قيادة الجيش اليمني، بألوية عسكرية جديدة للمشاركة في القتال ضد ميليشيات الانقلابيين في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

ونوه رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن طاهر العقيلي، خلال زيارة تفقدية له مقاتلي الجيش في نهم بالتقدم الذي أحرزه الجيش اليمني في الجبهة خلال الأيام الثلاثة الماضية في قطاع ضبوعة وبني بارق وبقية المواقع التي تم تحريرها ودحر الميليشيات الانقلابية.

كما رحب اللواء العقيلي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- بدخول معسكري اللواء السابع مشاة واللواء الأول مدفعية كقوة ضمن إطار المنطقة السابعة بعد شهور طويلة من التدريب.