تفاصيل جديدة حول إدعاءت طفل خميس المعنف

محمد بن طحيطح (صدى):

كشفت حقوق الأنسان بعسير كذب إدعاء طفل خميس المعنف وجمعها معلومات توضح أن الطفل سلوكياته غير حميده .

وكانت طفل معنف ظهر في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل يناشد بمساعدته.

وقالت والدة الطفل صالح، إن الأب وأسرته يعاملون الطفل معاملة قاسية وأنها ممنوعة من زيارتهم.

و أوضح مدير فرع ” حقوق الإنسان” بمنطقة عسير، محمد بن بريق، أنه كثير التغيب من المدرسة ومن المنزل أيضاً مضيفاً أن الطفل لديه شكوى سابقة في وحدة الحماية، وتم إدخاله لدار الأحداث ودار الرعاية لصدور مخالفات وسلوكيات سيئة ضد الآخرين .

وأشار إلى أنه تم أخذ عدة تعهدات من الطفل للعيش مع والده وأسرته بعدما يئست الأم من تصرفاته لافتاً إلى كذب الطفل بخصوص بأن والده مريض نفسيا كاشفاً وأن والده يعمل في وظيفة مرموقة ويتكفل برعايته .

وتابع أنه تم استدعاء والدي الطفل وخاله في إطار التحقيقات.