تراجع أسعار الدولار قبل إعلان البيت الأبيض اسم المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

عادل الحربي(صدى):

انخفضت أسعار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم قبل أن يعلن البيت الأبيض عن اسم المرشح اليوم الخميس لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي لينهي أشهرا من التكهنات قبل انتهاء فترة الولاية الأولى لرئيسة البنك الحالية “جانيت يلين” في فبراير ، هذا ويخضع المرشح لرئاسة المركزي الأمريكي لتأكيد مجلس الشيوخ.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.3% إلى 94.52، في تمام الساعة 08:57 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع اليورو 0.28% إلى 1.1652 مقابل الدولار، كما صعد الإسترليني 0.26% إلى 1.3279 أمام الدولار، وتراجعت العملة الأمريكية 0.2% أمام الين.