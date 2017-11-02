هيئة الرقابة والتحقيق تستدعي وكيل لاعبين باتحاد كرة القدم للاستجواب

ماجد محمد(صدى):

ترددت أنباء، عن استدعاء هيئة الرقابة والتحقيق لأحد وكلاء اللاعبين المعتمدين لدى لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم، وذلك لاستجوابه في ورود اسمه في عدد من عقود اللاعبين المحترفين بالنادي وبعض المدربين.

وتقوم الهيئة أيضًا خلال تحقيقها بالاستفسار عن المبالغ الكبيرة التي جاءت في الاتفاقيات التي وقعت بين هذا الوكيل وبين الإدارات السابقة في الاتحاد دون الالتزام ببنود لائحة وسطاء اللاعبين.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم استدعاء عددا من رؤساء نادي الاتحاد وبعض أعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة على النادي من الذين وردوا في التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من رؤساء نادي الاتحاد سبق لهم أن تعاملوا مع الوكيل في عدد كبير من العقود ما بين مدرب ولاعب سواء محلي أو أجنبي، البعض منها عقود تخص لاعبين محليين ما زالت سارية المفعول، إذ تم إلغاؤها والتوقيع من جديد على عقود أضخم وفترات أطول.