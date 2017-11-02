بالصور.. رابطة فرق أحياء المدينة لكرة القدم تعقد اجتماعها بالحناكية

عِوَض الجابري (صدى):

عقدت مساء أمس رابطة فرق أحياء المدينة لكرة القدم اجتماعها الخاص بفرق أحياء محافظة الحناكية بحضور رئيس لجنة التنمية الأجتماعية الاستاذ موسى عوض المخلفي نيابة سعادة المحافظ راشد القحطاني .

و في البداية قدم الاستاذ يوسف هاجد الحربي رئيس رابطة فرق أحياء منطقة المدينة شكره الجزيل لسمو أمير منطقة المدينة الأمير فيصل بن سلمان على توجيهه الكريم للرابطة بزيارة المحافظات و عقد ورش العمل للتعريف بالرابطة ونشر لعبة كرة القدم و زيادة عدد ممارسيها تحت أنظمة و لوائح معتمدة ؛.

و أوضح الحربي الذي قدم عرض عن الرابطة إن الهدف هو الاهتمام بالشباب و إبراز قدراتهم و تطوير عناصر رياضة كرة القدم بالأحياء من لاعبين و مدربين و إداريين و توعية الشباب و إحتواءهم.

وقبل إعلان نتيجة الإنتخاب القى رئيس لجنة التنمية الأجتماعية كلمة بلغ الجميع تحيات وحرص سعادة محافظ الحناكية على الشباب والرياضيين وتقديم الدعم لهم ورحب برئيس الرابطة وزملائه وشكر بلدية الحناكية وشكر منسق اللقاء حزام الطريسي وشكر جميع من حضر وشارك ودعا الجميع للتعاون مع المرشح لمكتب الرابطة بالحناكية وبعد ذلك قام رؤوساء الفرق بتعبيئة إستمارات انتخاب مدير مكتب الرابطة بالمحافظة و نائبه تحت إشراف الاستاذ عثمان الدباغ نائب رئيس رابطة فرق أحياء المدينة و الاستاذ عبد الله مرزوق العمري عضو اللجنة الفنية بالرابطة و مدير العلاقات العامة و الذي أسفر عن إنتخاب سلطان جمعان الطريسي مديرا للمكتب و الاستاذ بدر ضيف الله الحربي نائبا لمدير المكتب وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الرابطة درع تذكاري لرئيس لجنة التنمية.