إغلاق محلين مخالفين لأنظمة البلدية في عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً بوكالة الخدمات (رقابة الأسواق ) مساء أمس محلين تجاريين لمخالفتهم أنظمة البلدية،

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي أن أمانة منطقة الحدود الشمالية قامت بعمل جولة رقابية على المحلات التجارية

ونتج عن الجولة إغلاق محلين تجاريين مخالفين لأنظمة البلدية، ، كما تم تحرير عددًا من الإشعارات لأصحاب المحلات لمراجعة الأمانة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات

وشدد العبدي على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفِي حال عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيرا إلى أن الرقابة مستمرة على المحلات التجارية،