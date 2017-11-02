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مكتبة جرير تسحب رواية ” زائرات الخميس ” بعد تغريدات تصفها بـ ” غير اللائقة “

مكتبة جرير تسحب رواية ” زائرات الخميس ” بعد تغريدات تصفها بـ ” غير اللائقة “
نايف السالم(صدى):

قامت مكتبة جرير بسحب رواية ” زائرات الخميس ” للكاتبة بدرية البشير، من الأسواق بعد أن قام عدد من المغردين بانتقاد محتوى الرواية -غير اللائق- للعرض في قسم كتب الأطفال.

وطالب المغردون بمنع هذه الرواية من الأسواق المحلية؛ لما احتوته من عبارات لا تليق بمجتمع محافظ، حيث تضمنت في بعد فقراتها ما وصفه البعض بـ ” الإباحي “.

وفي أحد التغريدات قال المواطن نواف المهدي: ” كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال؟ أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شرائه، ولكن خطأكم أفدح “.

فيما قامت المكتبة بالرد عليه قائلة: ” نتفق معكم في حرصكم، تم سحب النسخ من المكتبة، نشكر لك ملاحظتك “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 2 ساعتين

من المفترض اي روايه او كتاب قبل العرض او النشر يدقق ويفحص ويمحص ولكن بعد البيع او العرض يكتشف به مايخل ثم يمنع -اعتقد انه في تلك الحاله يكون منع جزئي لحيث ان تم تسرب منه نسخ سوف تتوالد وتتكاثر بالتصوير او الاعاره او غير ذلك-

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