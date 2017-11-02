مكتبة جرير تسحب رواية ” زائرات الخميس ” بعد تغريدات تصفها بـ ” غير اللائقة “
قامت مكتبة جرير بسحب رواية ” زائرات الخميس ” للكاتبة بدرية البشير، من الأسواق بعد أن قام عدد من المغردين بانتقاد محتوى الرواية -غير اللائق- للعرض في قسم كتب الأطفال.
وطالب المغردون بمنع هذه الرواية من الأسواق المحلية؛ لما احتوته من عبارات لا تليق بمجتمع محافظ، حيث تضمنت في بعد فقراتها ما وصفه البعض بـ ” الإباحي “.
وفي أحد التغريدات قال المواطن نواف المهدي: ” كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال؟ أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شرائه، ولكن خطأكم أفدح “.
فيما قامت المكتبة بالرد عليه قائلة: ” نتفق معكم في حرصكم، تم سحب النسخ من المكتبة، نشكر لك ملاحظتك “.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 2 ساعتين
من المفترض اي روايه او كتاب قبل العرض او النشر يدقق ويفحص ويمحص ولكن بعد البيع او العرض يكتشف به مايخل ثم يمنع -اعتقد انه في تلك الحاله يكون منع جزئي لحيث ان تم تسرب منه نسخ سوف تتوالد وتتكاثر بالتصوير او الاعاره او غير ذلك-