مكتبة جرير تسحب رواية ” زائرات الخميس ” بعد تغريدات تصفها بـ ” غير اللائقة “

نايف السالم(صدى):

قامت مكتبة جرير بسحب رواية ” زائرات الخميس ” للكاتبة بدرية البشير، من الأسواق بعد أن قام عدد من المغردين بانتقاد محتوى الرواية -غير اللائق- للعرض في قسم كتب الأطفال.

وطالب المغردون بمنع هذه الرواية من الأسواق المحلية؛ لما احتوته من عبارات لا تليق بمجتمع محافظ، حيث تضمنت في بعد فقراتها ما وصفه البعض بـ ” الإباحي “.

وفي أحد التغريدات قال المواطن نواف المهدي: ” كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال؟ أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شرائه، ولكن خطأكم أفدح “.

فيما قامت المكتبة بالرد عليه قائلة: ” نتفق معكم في حرصكم، تم سحب النسخ من المكتبة، نشكر لك ملاحظتك “.