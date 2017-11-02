بالصور.. بلدية السلي تواصل حملاتها على المحلات المخالفة

سعيد العجل(صدى):

واصلت بلدية السلي التابعة لأمانة منطقة الرياض حملاتها على المحلات في مجال الصحة العامة حيث أغلقت عددًا من المحلات المخالفة.

ذكر ذلك المهندس عبدالله الموسى رئيس بلدية السلي وأشار إلى أنه تم العثور على عمالة تغير تواريخ صلاحية الإنتاج على بعض المنتجات.

وأكد المهندس الموسى أنه تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأهاب رئيس بلدية السلي بالمواطنين والمقيمين الشراء من المحلات النظامية المرخصة وعدم الشراء من الباعة الجائلين مرحبا بأي بلاغ أو ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.