الصحة تتعاقد مع شركة لتطوير القطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن وزارة الصحة تعاقدت مع احدى الشركات لإدارة عملية الإحالة الطبية للمرضى العاملين في القطاع الخاص بهدف تحسين الشراكة وتطوير القطاع الطبي الخاص .

وقالت المصادر أن المواطنين المستحقين للرعاية الصحية المجانية والفئات الأخرى من المقيمين على كفالة الدولة أو الكفالة الفردية سيكونون ضمن المشمولين بالتغطية لدى مقدم الخدم الخاص واستثنت من ذلك أي شخص يملك تأمينا طبيا خاصا ساري المفعول بالمملكة .

وأوضحت الصحة أنه يجب على مقدمي الخدمة في القطاع الخاص تقديم الخدمة الطبية اللازمة للحالات الطبية الطارئة والعاجلة دون أخذ موافقات مسبقة.

ومن ثم إبلاغ الشركة المتعاقد معها خلال 24 ساعة للحصول على الموافقة من خلال تعبئة بيانات الحالة على بوابة الموافقات المسبقة الإلكترونية وإرفاق ما يثبت أهلية العلاج على نفقة وزارة الصحة مشيرة ألى أن أية إجراءات أخري ستتم بشكل سريع واليكتروني دون أعباء على المريض .