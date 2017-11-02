طالب يقتل معلمه ويلتقط سيلفي من مسرح الجريمة

متابعات(صدى):

أقدم طالب على التقاط صورة سيلفي ونشرها عبر الفيسبوك ، في واقعة غريبة من نوعها ، من مسرح الجريمة عقب قتله لمدرس جامعي في موسكو .

وظهر الشاب في الصورة السيلفي ، وهو يقف بجانب الجسم الدموي للضحية ويبتسم. وقال مصدر في وكالة إنفاذ القانون، إن المشتبه به اسمه أندريه وقد انتحر بعد قتله لمدرسه ونشر الصور.