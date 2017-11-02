طالب يقتل معلمه ويلتقط سيلفي من مسرح الجريمة
أقدم طالب على التقاط صورة سيلفي ونشرها عبر الفيسبوك ، في واقعة غريبة من نوعها ، من مسرح الجريمة عقب قتله لمدرس جامعي في موسكو .
وظهر الشاب في الصورة السيلفي ، وهو يقف بجانب الجسم الدموي للضحية ويبتسم. وقال مصدر في وكالة إنفاذ القانون، إن المشتبه به اسمه أندريه وقد انتحر بعد قتله لمدرسه ونشر الصور.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21126 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله المستعان
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 16 دقيقة
ي الله
يوهـ هـ ي للطيف
الحال لطفك يا كريم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2845 ] نشر منذ 9 دقائق
هذا قاتل ورايق ياخذ سيلفي