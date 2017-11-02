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طالب يقتل معلمه ويلتقط سيلفي من مسرح الجريمة

طالب يقتل معلمه ويلتقط سيلفي من مسرح الجريمة
متابعات(صدى):

أقدم طالب على التقاط صورة سيلفي ونشرها عبر الفيسبوك ، في واقعة غريبة من نوعها ، من مسرح الجريمة عقب قتله لمدرس جامعي في موسكو .

وظهر الشاب في الصورة السيلفي ، وهو يقف بجانب الجسم الدموي للضحية ويبتسم. وقال مصدر في وكالة إنفاذ القانون، إن المشتبه به اسمه أندريه وقد انتحر بعد قتله لمدرسه ونشر الصور.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 16 دقيقة

ي الله
يوهـ هـ ي للطيف
الحال لطفك يا كريم

[ عدد التعليقات: 2845 ] نشر منذ 9 دقائق

هذا قاتل ورايق ياخذ سيلفي

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