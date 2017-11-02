الفراج مديراً للمسؤولية الاجتماعية الدولية في ” سابك “

سعيد العجل(صدى):

تم تعيين عبد العزيز عبدالله الفراج مديراً لإدارة المسؤولية الاجتماعية الدولية في شركة (سابك) ، حيث يعد الفراج من الكفاءات ذات الخبرة الواسعة في مجالات الإدارة والاتصال المؤسسي وبرامج المسؤولية الاجتماعية.

وقد شارك الأستاذ الفراج في تخطيط وتنفيذ العديد من مبادرات (سابك) للمسؤولية الاجتماعية كما مثل الشركة في عدد من الفعاليات الرسمية داخل المملكة وخارجها، وذلك خلال مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، أسهم من خلالها في تأسيس عدد من البرامج التي كان لها دور في تعزيز شراكة (سابك) مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة.

تدرج الفراج في حياته العملية عبر عدة مناصب حيث عمل مديراً لعلاقات القطاع الخاص في (سابك)، وكان أول رئيس يتم انتخابه من الموظفين لرئاسة الجنة العمالية في دورتها الأولى، كما تولى منصب مدير أعلى للشؤون الاجتماعية، ثم عين مديراً للشؤون الحكومية في (سابك) قبل أن ينتقل إلى المنصب الجديد.