صور لعائلة من 4 أفراد تثير إعجاب المتابعين بالفيسبوك

متابعات(صدى):

أثارت عائلة مكونة من أربعة أفراد ، إعجاب العديد من رواد ومستخدمي موقع التواصل الأجتماعي ، عقب تفننهم في التقاط الصور العائلية على طريقتهم الخاصة.

وأظهرت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العائلة المكونة من أب وأم وطفلين وهم يلتقطون الصور التذكارية الطريفة، حيث كانوا يرتدون نفس الملابس ويفعلون نفس الحركات بطريقة رائعة، أثارت إعجاب الكثيرين.