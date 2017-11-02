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النيابة تحفظ دعوى اتهام عضو الشورى باقتحام نادٍ نسائي

النيابة تحفظ دعوى اتهام عضو الشورى باقتحام نادٍ نسائي
نايف السالم(صدى):

حفظت النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيقات مع عضو مجلس الشورى المتهم باقتحام نادٍ نسائي في مكة المكرمة.

وبدأت النيابة العامة التحقيقات بعدما تقدم أحد المستثمرين برفع دعوى ضد عضو الشورى يتهمه فيها باقتحام نادٍ نسائي.

وكان المستثمر يستأجر ميزانا من عمارة قي حي العزيزية يمتلكها عضو الشورى لإنشاء مركز تغذية نسائي، وقام بالمماطلة في دفع الإيجار فرفع ضده دعوى قضائية.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 44 دقيقة

ومن السياسة
ترك السياسة

[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 35 دقيقة

شخصية اعتباريه و عضو شوري له حصانته لو سرق او اعتدي مايهم .

[ عدد التعليقات: 1796 ] نشر منذ 26 دقيقة

ههههههههه
والله مسخرة …..

[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 21 دقيقة

محرومه جمل الله حالك
ويش هو كل مرهـ طيب
قل الحكي صح 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق

والله مسخرة صحيح يدخل على محارم الناس من غير احم ولا دستور وهن في امان الله كاشفات وجيههن وما عندهن من الشيطان طريق ويجي هاللي مايستحي يدخل؟ بأي شرع هذا وبأي حق ؟ ولماذا لم يسلك الطرق والاجراءات النظامية للحصول على حقه ؟؟؟ هذا وهو عضو شورى بعد !! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فخَْطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

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