النيابة تحفظ دعوى اتهام عضو الشورى باقتحام نادٍ نسائي

نايف السالم(صدى):

حفظت النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيقات مع عضو مجلس الشورى المتهم باقتحام نادٍ نسائي في مكة المكرمة.

وبدأت النيابة العامة التحقيقات بعدما تقدم أحد المستثمرين برفع دعوى ضد عضو الشورى يتهمه فيها باقتحام نادٍ نسائي.

وكان المستثمر يستأجر ميزانا من عمارة قي حي العزيزية يمتلكها عضو الشورى لإنشاء مركز تغذية نسائي، وقام بالمماطلة في دفع الإيجار فرفع ضده دعوى قضائية.