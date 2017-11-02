النيابة تحفظ دعوى اتهام عضو الشورى باقتحام نادٍ نسائي
حفظت النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيقات مع عضو مجلس الشورى المتهم باقتحام نادٍ نسائي في مكة المكرمة.
وبدأت النيابة العامة التحقيقات بعدما تقدم أحد المستثمرين برفع دعوى ضد عضو الشورى يتهمه فيها باقتحام نادٍ نسائي.
وكان المستثمر يستأجر ميزانا من عمارة قي حي العزيزية يمتلكها عضو الشورى لإنشاء مركز تغذية نسائي، وقام بالمماطلة في دفع الإيجار فرفع ضده دعوى قضائية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21916 ] نشر منذ 52 دقيقة
حفظت هااااه🤗😐🤗
تم الحفظ والحس💪
😂😂😂😂😂😂😂😂
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 44 دقيقة
ومن السياسة
ترك السياسة
زائر[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 35 دقيقة
شخصية اعتباريه و عضو شوري له حصانته لو سرق او اعتدي مايهم .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21126 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب
كان زمان[ عدد التعليقات: 1796 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههههههه
والله مسخرة …..
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 21 دقيقة
محرومه جمل الله حالك
ويش هو كل مرهـ طيب
قل الحكي صح 😂😂😂
نديم البدر[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 18 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21126 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يسعدك اخي عذاب
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 9 دقائق
عضوء مره وحده يخلف الله
امحق عضو[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
والله مسخرة صحيح يدخل على محارم الناس من غير احم ولا دستور وهن في امان الله كاشفات وجيههن وما عندهن من الشيطان طريق ويجي هاللي مايستحي يدخل؟ بأي شرع هذا وبأي حق ؟ ولماذا لم يسلك الطرق والاجراءات النظامية للحصول على حقه ؟؟؟ هذا وهو عضو شورى بعد !! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فخَْطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))