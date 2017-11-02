الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في ” إعادة الأمل “
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد أحد جنودها، الجندي عبدالله أحمد عبدالله الحوسني خلال مشاركته في عملية ” إعادة الأمل ” مع قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.
وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية – وفق ما بثته وكالة الأنباء الإماراتية – خالص تعازيها ومواساتها لذوي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37071 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون