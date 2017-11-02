الرئيس الأمريكي يأمر بإعدام منفذ حادث دهس نيويورك
أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعدام الأوزبكي سيف الله سايبوف، المتهم في مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين بنيويورك بعد دهسهم بشاحنة عمدا.
وقال ” ترامب ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إرهابي نيويورك كان فرحا لدى طلبه تعليق علم داعش في غرفته بالمستشفى.. لقد قتل ثمانية أشخاص وأصاب 12 آخرين بجروح بالغة.. يجب أن تكون عقوبته الإعدام ” .
وكان المهاجم الأوزبكي، قاد شاحنة، بعد ظهر الثلاثاء، واقتحم ممر للدراجات في مانهاتن ما أصاب راكبي الدراجات والمشاة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21916 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكرسي الكهربائي
وأنفض ابوعقله2⃣2⃣0⃣فولت
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عبد الله[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
هم قالوا في بدية الحدث انهم قتلوه ؟!!!
عبد الله[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
وبعدين اين صور المدهوسين لم نرى اي مصاب ولا حتى قطرة دم في الشارع ولا حتى صور اسعاف مصابين
N&7M2[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو يافخامة الرئيس هولاء الارهابيين ماينفع معهم الا الاعدام وتخليص الناس من شرهم