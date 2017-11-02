الرئيس الأمريكي يأمر بإعدام منفذ حادث دهس نيويورك

واشنطن(صدى):

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعدام الأوزبكي سيف الله سايبوف، المتهم في مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين بنيويورك بعد دهسهم بشاحنة عمدا.

وقال ” ترامب ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إرهابي نيويورك كان فرحا لدى طلبه تعليق علم داعش في غرفته بالمستشفى.. لقد قتل ثمانية أشخاص وأصاب 12 آخرين بجروح بالغة.. يجب أن تكون عقوبته الإعدام ” .

وكان المهاجم الأوزبكي، قاد شاحنة، بعد ظهر الثلاثاء، واقتحم ممر للدراجات في مانهاتن ما أصاب راكبي الدراجات والمشاة.

