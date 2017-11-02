بالصور.. السياحة تنظم محاضرة عن آثار المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

نظم متحف دار المدينة بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة محاضرة بعنوان ” آثار المدينة المنورة بين الواقع والمأمول ” قدمها الدكتور عبدالعزيز كعكي.

واستعرض ” كعكي ” خلال المحاضرة التي حضرها عدد من الأدباء والمفكرين والمهتمين بتاريخ وآثار المدينة النبوية, أهم المعالم السياحية والأثرية في طيبة الطيبة وفي مقدمتها المسجد النبوي الشريف إلى جانب المعالم الأخرى كالجبال، والحرات، والأودية، والآبار وغيرها من المعالم الإسلامية والتاريخية التي تزخر بها المدينة المنورة.

ونوه الدكتور عبدالعزيز كعكي بالاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة وآثارها ومعالمها التاريخية والإسلامية بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

