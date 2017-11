بالفيديو.. إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

قٌتل شخصين اثنين في حادث إطلاق نار وقع داخل متجر وول مارت بمنطقة ثورنتون بولاية كولورادو الأمريكية، فيما أصيبت سيدة في الحادث، وتم نقلها إلى المستشفى.

وقالت شرطة ولاية كولورادو الأمريكية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنها لم تلق القبض على منفذ الهجوم، إلا أنها تواصل البحث عنه، مطالبة المواطنين الابتعاد عن موقع إطلاق النار.

We’re told police are reviewing surveillance video as they attempt to get description of shooter. Eyewitness tells loved one 11 shots fired pic.twitter.com/V18byBuTVG

— Michael Konopasek (@MikeKonopasek) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧