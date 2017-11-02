بالفيديو.. إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية
قٌتل شخصين اثنين في حادث إطلاق نار وقع داخل متجر وول مارت بمنطقة ثورنتون بولاية كولورادو الأمريكية، فيما أصيبت سيدة في الحادث، وتم نقلها إلى المستشفى.
وقالت شرطة ولاية كولورادو الأمريكية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنها لم تلق القبض على منفذ الهجوم، إلا أنها تواصل البحث عنه، مطالبة المواطنين الابتعاد عن موقع إطلاق النار.
We’re told police are reviewing surveillance video as they attempt to get description of shooter. Eyewitness tells loved one 11 shots fired pic.twitter.com/V18byBuTVG
— Michael Konopasek (@MikeKonopasek) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37071 ] نشر منذ 2 ساعتين
تربيتكم او صنيعتكم ,, لاغرابه ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 954 ] نشر منذ 57 دقيقة
يسعد صباحك ابو محمد
حمل السلاح فى أمريكا مثل حمل علبة السجائر فى الدول العربية يوجد 400 مليون قطعة سلاح فى أمريكا فقط مع المواطنين بمعنى قطعة لكل مواطن بمعنى أخر يوجد مواطنين لديهم عدة قطع سلاح مثل المعتوة الذى قتل 60 شخص فى لاس فيجاس الشهر الماضى كان لدية 16 قطعة سلاح مرخصة رسميا من الدولة !!! فلا عجب ان نسمع يوميا عن قتل أشخاص فى أمريكا بالسلاح.