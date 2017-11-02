إحالة 198 وافدًا هندسيًّا إلى النيابة لتزوير شهاداتهم

راشد آل شريه(صدى):

أحالت الهيئة السعودية للمهندسين 198 مساعد مهندس وفنيًّا وافدًا للنيابة العامة خلال الأشهر القليلة الماضية؛ تبين حملهم شهادات مزورة.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، الدكتور جميل البقعاوي، أن الكشف عن حالات التزوير سيستمر لضبط المزورين.

وكان وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، شدد على التدقيق في شهادات مساعدي المهندسين والفنيين، وتم التحقق من 20 ألف شهادة في الأشهر الخمسة الماضية.

وينص النظام على معاقبة مزوري الشهادات العلمية بالسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول المملكة بشكل نهائي.