إحالة 198 وافدًا هندسيًّا إلى النيابة لتزوير شهاداتهم

إحالة 198 وافدًا هندسيًّا إلى النيابة لتزوير شهاداتهم
أحالت الهيئة السعودية للمهندسين 198 مساعد مهندس وفنيًّا وافدًا للنيابة العامة خلال الأشهر القليلة الماضية؛ تبين حملهم شهادات مزورة.
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، الدكتور جميل البقعاوي، أن الكشف عن حالات التزوير سيستمر لضبط المزورين.
وكان وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، شدد على التدقيق في شهادات مساعدي المهندسين والفنيين، وتم التحقق من 20 ألف شهادة في الأشهر الخمسة الماضية.
وينص النظام على معاقبة مزوري الشهادات العلمية بالسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول المملكة بشكل نهائي.
شيخين[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 ساعات
يالله والله عدد كبير غير الصحة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21916 ] نشر منذ 3 ساعات
تمام👍
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 1 ساعة
ياسلام عليك يامعالي وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود ((( عند التدقيق على الشهادات سيظهر المخفي للشهادات المزورة ))).
ابو راكان[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 15 دقيقة
بعد ما شبع ونكب البلد ومشاريع وبنية تحتيه منكوبة ومزوّرة
الله يعين ويحمي بلادي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2845 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
يا ليتكم تمرون على المستشفيات وتشوفون بعض السباكين والسمكرة المحسوبين اطباء