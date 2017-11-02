البرلمان العربي يشكل لجنة لرفع السودان من ” رعاة الإرهاب “

نايف السالم(صدى):

قرر البرلمان العربي تشكيل لجنة معنية بوضع خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، مساء الأربعاء، أن تشكيل هذه اللجنة يأتى تأكيداً لدعم البرلمان العربي لدولة السودان ومساندتها لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدورها الفاعل والمؤثر على الساحة العربية والإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وأشار ” السلمي ” إلى أن اللجنة ستضم في عضويتها كلا من الدكتور أحمد بن العربى مشرقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، والدكتور نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والدكتور عبد الرحمن محمد سعيد عضو مجلس النواب السوداني عضو البرلمان العربي.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن السودان كانت في مقدمة الدول التى انضمت للتحالف العسكري الذى أنشأته المملكة العربية السعودية والذى انضمت له حتى الآن 41 دولة عربية وإسلامية، وعضو في التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن.

ونوه ” السلمي ” في الوقت ذاته بما تقوم به السودان من مساهمة فاعلة في تحقيق الأمن والسلم في قارة إفريقيا خصوصاً في دولة جنوب السودان.