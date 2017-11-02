بالفيديو.. مواطنة بعد شفائها من سرطان الثدي: ” زوجي تخلى عني في محنتي “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

” زوجي تخلى عني لاكتشافي إصابتي بسرطان الثدي وسعى للزواج بغيري عندما بدأت رحلة العلاج ” ، بهذه الكلمات الممزوجة بالأسى عبرت المواطنة، سارة محمد، التي شفيت من المرض، عن عميق حزنها من عدم وقوف زوجها بجوارها في محنتها.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج ” سيدتي ” على ” روتانا خليجية ” : ” إيماني بالله سبحانه وتعالى، والدعم النفسي الذي تلقيته من أسرتي، ساعداني كثيرا على تجاوز المحنة، حتى تم شفائي من المرض ” .