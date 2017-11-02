بالفيديو.. مواطنة بعد شفائها من سرطان الثدي: ” زوجي تخلى عني في محنتي “
” زوجي تخلى عني لاكتشافي إصابتي بسرطان الثدي وسعى للزواج بغيري عندما بدأت رحلة العلاج ” ، بهذه الكلمات الممزوجة بالأسى عبرت المواطنة، سارة محمد، التي شفيت من المرض، عن عميق حزنها من عدم وقوف زوجها بجوارها في محنتها.
وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج ” سيدتي ” على ” روتانا خليجية ” : ” إيماني بالله سبحانه وتعالى، والدعم النفسي الذي تلقيته من أسرتي، ساعداني كثيرا على تجاوز المحنة، حتى تم شفائي من المرض ” .
سارة محمد – ناجية من سرطان الثدي:
أول من تخلى عني في المرض هو زوجي#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/OBOX5rQtL2
— خليجية (@Khalejiatv) ١ نوفمبر، ٢٠١٧
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله رب العالمين على شفائك من المرض والله يسامح الزوج على مافعله بك هذا هو ابن ادم غير ثابت المشاعر مره يمين مره يسار مره فوق مره تحت ( الله يستر ) وشفني قمت انطط
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21916 ] نشر منذ 3 ساعات
مايخلي النذاله ابوسروال وفنيلة🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21916 ] نشر منذ 3 ساعات
الوحدة طول ما هي متزوجة … زوجها ما يعطيها كاس ماء تشرب !!!
لكن بس تموت يحطلها ( برادة ماء) في المسجد ،صدقة جارية
تقول مكافأة نهاية خدمة 😬
😂😂😂😂
ام البنات[ عدد التعليقات: 1394 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه وانت الصادق م يتذكرها حتي بكلمة الله يرحمها مثل واحد معلق هنا عمره م ذكر حسنه وحده لزوجته ع الرغم انها ميته ي قرني وارجع واقول مش الكل البعض😭😭😭😭
الخير اقبل[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
وفيه بالمقابل من زوجته اصابها العمى وظل يخدمها طيلة حياتها الى ان ودعت الدنيا
ابحثوا في قوقل وسوف تجدونه
لو كتبت اسمه سوف تنفرون من كونه ……
نهار السلام[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 3 ساعات
من كان مع الله عز وجل فلا حاجة له فى الاخرين
شافاكي الله وعافاكي انتي وكل مريض يارب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13864 ] نشر منذ 3 ساعات
اولا الحمد لله على سلامتها وان شاء الله سلامة دائمه
زوج نذل وخسيس ولا تستحق الزوجه في مثل هذه الحاله التخلي عنها
اعرف واحد جزاه الله خير مصابه زوجته بالسرطان منذو 10 سنوات ولم يتخلى عنها ولم يتركها لوحدها
برغم انها تلح عليه دائما بالزواج من اخرى ولكن يرفض هذه الفكره بتاتا والى الان المسكينه لا تزال مريضه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37071 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على شفائك ، وربنا يوفقنا وإياكي لكل خير ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21916 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على سلامتك يم محمد
أهم شي إنك تشافيتي وأحمدي الله ولازم تأدين عمره فمكه شكر لله
ومعليكي من زوجك
ربنا ماتخلى عنك🤔
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3282 ] نشر منذ 2 ساعتين
اولا الحمد لله على شفائك
ثانيا مافيه داعي تشهري بزوجك ماينفع الكلام
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1780 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامه
البشر مختلفين في علاقتهم مع ربهم فكيف بهم مع غيره
البشر ولاءهم لغيرهم يختلف من شخص لاخر
البشر قلوبهم مختلفه وكذلك الطباع
احيانا يكون الشخص المقابل سواء زوجه اوغيرها علاقتهم بغيرهم على المحك لذلك لادنى سبب تنهار
احيانا علاقه الاخ باخيه مش ولا بد فنجدها لاي سبب كان متذبذبه وتنهار ونجد علاقته بواحد من الناس اشد واقوى من الاخوه-
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 2 ساعتين
زعلانه علشان يبغى يتزوج عليها من حق الرجل يتزوج ونا اعرف رجال تخلت عنهم زوجاتهم ليس عند المرض بل الكبر نسبة الطلاق برتفاع بسبب النساء – شكة ، وغيرة – حماقة بعض النساء السمع من الأهل والصديقات ولا كن نقول الأغلبية تهدم بيته بيدها وبعض الرجال رخوم ركبته ركوب وخاصتن الي تصرف عليه ٠
حمد لله على من اذهب المرض وهذا ابتلاء الله عزوجل يبتلي الانسان ليغير مساره ثم يجعل السبب لعلاجه ويرى سبحانه اينقلب على عقبيه بشكر ام طريقته الاولى قال تعالى (وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٠
Ghadi[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
مافيه خير ذا اناني مايفكر الا بنفسه والله بيعوضك واحد ارجل منه واحسن منه بعد ماوقفت الدنيا على احد من البدايه الوحده ماتثق باي رجل حتى زوجك لانه باي لحظه بتخلى عنك على اقل شي
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على سلامتك والله يكتب اجرك …….
رعد ***[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين
قلة الخاتمة كثيرة السنين هذى لكن الحمد لله على سلامتك وسلامةُ دائمة انشا الله ولاتحزنى عليه
علي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا نسمع من طرف واحد
فـ كل طرف يدافع عن نفسه و يحاول بـ شتى الطرق ان يبرر كل مايفعله ويقلل خطأه ويعظم خطأ غيره .. وهذه طبيعة إنسانيه فينا جميعاً حتى وإن كنا على خطأ نحاول ان نفسر خطأنا بـ اسلوب يؤثر على من يسمعنا حتى نكسبه معنا…
ابو احمد[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على شفائك ولازمى الذكر والشكر والاستغفار وربى يوفقك
كان زمان[ عدد التعليقات: 1796 ] نشر منذ 1 ساعة
1- الحمدلله على السلامه
2- نتفق أن فعل الزوج معك ناقص وبه عدم وفاء
3- سمعنا منك .. ولم نسمع من زوجك … ولم تذكري لماذا ؟؟؟
4- بناء على قصص مشابهة بمثل هذه النوعية … يكون أحد الشخصين فعل ما فعل لمبرر معين .. ورد فعل معين ..
((((((( الأمر يتوقف على تعليق الزوج )))))
كان زمان[ عدد التعليقات: 1796 ] نشر منذ 1 ساعة
الأخ علي … أنصفت الموضوع …
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 1 ساعة
جمل الله حلك يا اختي
وكتب اجرك لا يمثل إلا نفسه
واصله ومعدنه عند الشدائد كلاُ يظهر
ع اصله معدنه استوقفتني مواقف
للرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجة رضي الله عنها
نزلت دعمتي من عيوني حب اخلاقه نبلة
نبوته قلت آهـ يا حبيبي يا رسول الله يا محمد
فداك ابي وامي ودمي والله
وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: ما غِرتُ على أحدٍ من نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما غرتُ على خديجةَ، وما رأيتُها، ولكن كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُكثِر ذِكرَها، وربما ذبَح الشاةَ ثم يقطعها أعضاءً، ثم يبعثها في صدائقِ خديجةَ، فربما قلتُ له: كأنه لم يكُن في الدنيا امرأةٌ إلا خديجة! فيقول: (إنَّها كانت، وكانت، وكان لي منها ولد))[5].
وعن عائشة، قالت: ما غرتُ على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أُدرِكْها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحَ الشاة، فيقول: ((أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة))، قالت: فأغضبتُه يومًا، فقلت: خديجة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني قد رُزقتُ حبَّها))[6].
وعن عائشة، قالت: “لم يتزوَّج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجةَ حتى ماتَت[7]”[8].
وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكَر خديجة أثنى عليها، فأحسنَ الثناء، قالت: فغِرتُ يومًا، فقلتُ: ما أكثرَ ما تذكرُها، حمراءَ الشِّدق، قد أبدلَك الله عز وجلَّ بها خيرًا منها! قال: ((ما أبدلَني الله عز وجلَّ خيرًا منها؛ قد آمنَت بي إذْ كفَر بي الناس، وصدَّقتني إذ كذَّبني الناس، وواسَتني بمالها إذ حرَمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرَمني أولادَ النساء[9]”[10].
عن أبي زُرعة، قال: سمعتُ أبا هريرة، قال: أتى جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذه خديجةُ قد أتَتك، معها إناءٌ فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك، فاقرأ عليها السَّلام من ربها عزَّ وجل، ومنِّي، وبَشِّرها ببيتٍ في الجنة من قصَب، لا صخَب فيه ولا نصَب[
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 43 دقيقة
صحيح بعض الرجال فيه من الذاله شي عجيب لايثمر معه العشره ولكن تبان معادن الرجال في اهله خيركم خيركم لاهله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21126 ] نشر منذ 35 دقيقة
الحمد لله على السلامه والله يشفيك ويشفي كل مريض
مايهم البشر لانهم.ضعوف لا يملكون لانفسهم ضرا ولانفع
Ahmed[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 31 دقيقة
لاتسمعون من طرف واحد ,, مستحيل انه تخلا عنها بس كذا اكيد فيه سبب ,, لاتسيئو الظن
احبك ياوطني[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 24 دقيقة
اهلي وانا غنيه وزوجي وانا قويه