الأخضر الأولمبي يبدأ معسكره بالرياض

نواف السالم(صدى):

ضمن استعداد المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 والتي ستنطلق في شهر يناير المقبل بالصين، ينطلق اليوم الخميس معسكر الأخضر الأولمبي ويستمر حتى الـ 12 من شهر نوفمبر الجاري على مرحلتين في مدينتي الرياض وديوون الصينية.

واستدعى المدير الفني للاخضر الأولمبي دانيال تيغالي 28 لاعبًا للمعسكر وهم: أمين البخاري، وزيد البواردي، ومحمد اليامي، وعلي لاجامي، ومتعب المفرج، وحسين سالم، وعبدالإله العمري، وحمدان الشمراني، وفهد الحربي، وعون السلولي، وأسامة الخلف، ومحمد السبيعي، ويوسف الحربي، وفهد الرشيدي، وعبدالله حسون، وسامي النجعي، وراكان العنزي، ومختار علي، وفهد الجميعة، وحسن القيد، وعبدالله الخيبري، وعبدالعزيز العرياني، وعبدالله مجرشي، وفارس عابدي، وعبدالله الجوعي، وجابر عسيري، ومنصور المولد، وعبدالرحمن اليامي.

وسيجري المنتخب الأولمبي اليوم الخميس أولى تدريباته عند السابعة مساءً على ملعب نادي الشباب بالرياض.

يذكر أن الأخضر الأولمبي سيشارك خلال المرحلة الثانية من معسكره في الدورة الدولية الودية بالصين بدعوة من الاتحاد الصيني لكرة القدم، إلى جوار منتخبات الصين، والمكسيك، وكوريا الشمالية.