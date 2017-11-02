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  3. الإطاحة بعصابة حصلت على 140 مليون ريال من رجال الأعمال
  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

الإطاحة بعصابة حصلت على 140 مليون ريال من رجال الأعمال

الإطاحة بعصابة حصلت على 140 مليون ريال من رجال الأعمال
نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية القبض على تشكيل عصابي، في جدة، تخصص في النصب على رجال الأعمال.

وأكدت مصادر أن التشكيل العصابي تزعمه شاب في العقد الثالث من عمره، اشترك مع 3 آخرين بينهم مقيم من الجنسية السورية، تمكنوا من الحصول على 140 مليون ريـال، من خلال شركة على الإنترنت بإحدى دول الخليج.

وأوضحت أنهم قاموا بخداع ضحاياهم بتجارة بيع نفط ومجوهرات ومساهمات مالية، واستئجار فيلات وسيارات فارهة وغيرها من وسائل استخدموها للإيقاع بفرائسهم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13864 ] نشر منذ 4 ساعات

مو مشكله يعتبرونها زكاة لاموالهم

[ عدد التعليقات: 37071 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 2845 ] نشر منذ 11 دقيقة

القانون لا يحمي المغفلين

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