قناة السعودية تنهي عقد مذيعتين دفعةً واحدة
بعد أيام من قرار وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بتوطين وظائف المذيعات في القنوات السعودية، أصدر مدير قناة السعودية خالد مدخلي قرارًا بالاستغناء عن مذيعتين بالقناة.
وقال ” مدخلي ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الشكر الجزيل للزميلتين بنان البيك ومنى الحسين على ما بذلتاه في خدمة قناة السعودية متمنيا لهما التوفيق والسداد ” .
وكانت وزارة الثقافة والإعلام أعلنت مؤخرًا عن صدور توجیه من الوزير الدكتور عواد العواد إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون بسعودة وظائف مذيعات اللغة العربیة في التلفزيون والإذاعة خلال مدة أقصاھا 3 أشھر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21916 ] نشر منذ 4 ساعات
آحسنت يبومحمد
وقدم لهم شكري وأمتناني🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13864 ] نشر منذ 4 ساعات
اوكي يكون خير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37071 ] نشر منذ 3 ساعات
لابد من سبب !!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21916 ] نشر منذ 2 ساعتين
السعودة يبومحمد
لازم مذيعين سعوديين🤗
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه احد يتابع القناة عند تقديم خبر اسمه والعائلة ومنصبه ايش يرئس مدة خمس دقائق واخرته سؤال عقيم بعد ما تمل بس الواحد يحرك الساعة معناته شوفوا ساعتي الاعلام له ناسه
N&7M2[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب بنان البيك ليست سعودية لكن منى الحسين اعتقد انها سعودية فكيف يطالب الوزير بسعودة المذيعات وفي نفس الوقت يستغنى عن خدماتهن ؟
التخبيط[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
من جهة نفصل غير السعوديين ومن جهات ثانية نعين غير سعوديين !!! ارسو على بر وخلونا نعرف بالضبط وش المطلوب
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 52 دقيقة
هذا يدل على ان الاوامر مضروبه عرض الحائط الشرهه على الي جابك من العربيه وعينك مدير وتحارب السعوده
خطأ Xخطأ[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
اصلا وجود مذيعات نساء كله خطأ X خطأ … المرأة مكانها بيتها وعليها مسئولية تربية اولادها ومراعاة احوال زوجها فقط ( الا للضرورة) وبدون مكياج وبدون عطور وبدون ملابس ضيقة ولا شفافة وفي بيئة (غير مختلطة) واما عدا هذا فهي مخالفة صريحة لله ورسوله ومن يقول غير هذا فليوضحه للناس
زائر[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 22 دقيقة
اقترح ارسال المراسلين و المذيعين كلهم الي الحدود الجنوبيه لزرع الوطنيه و التضحيه والمسؤليه في اعلامين شهره فقط .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21126 ] نشر منذ 13 دقيقة
طيب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2845 ] نشر منذ 11 دقيقة
يحتاج التلفزيون السعودي غربلة كامله