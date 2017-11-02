قناة السعودية تنهي عقد مذيعتين دفعةً واحدة

علي القحطاني(صدى):

بعد أيام من قرار وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بتوطين وظائف المذيعات في القنوات السعودية، أصدر مدير قناة السعودية خالد مدخلي قرارًا بالاستغناء عن مذيعتين بالقناة.

وقال ” مدخلي ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الشكر الجزيل للزميلتين بنان البيك ومنى الحسين على ما بذلتاه في خدمة قناة السعودية متمنيا لهما التوفيق والسداد ” .

وكانت وزارة الثقافة والإعلام أعلنت مؤخرًا عن صدور توجیه من الوزير الدكتور عواد العواد إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون بسعودة وظائف مذيعات اللغة العربیة في التلفزيون والإذاعة خلال مدة أقصاھا 3 أشھر.

