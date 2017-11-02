تقنية الطائف تنظم فعالية ” الآثار والبعد الثقافي “

عبد العزيز القثامي(صدى):

نفذت الكلية التقنية بالطائف فعالية آثار المملكة العربية السعودية والبعد الثقافي لطلاب الكلية تزامناً مع قرب انطلاق ملتقى آثار المملكة الأول التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأسبوع المقبل بالرياض.

وتأتي هذه الفعالية استكمالاً لما تنفذه هيئة السياحة بالطائف بالتعاون مع الشركاء في تحقيق أهداف الملتقى الذي حظي بمشاركة واسعة من طلاب قسم التقنية المدنية والمعمارية.

وأكد عميد كلية التقنية بالطائف المهندس حمد القاسم استعداد الكلية بكوادرها وأبنائها لتأهيل وصيانة المباني التراثية كمبادرة مجتمعية تعاونية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف.

من جانبه أوضح مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن الهدف الأساسي للملتقى هو التوثيق والتعريف بالجهود التي بذلت على مستوى قيادة هذه البلاد والمؤسسات الحكومية والأفراد للعناية بآثار المملكة عبر التاريخ والتعريف بمكانة المملكة على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي من الناحية التاريخية والحضارية ورفع الوعي وتعزيز الشعور الوطني وتثقيف النشء بماهية الآثار وما تحويه بلادنا الغالية من إرث حضاري.