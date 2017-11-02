بالفيديو.. المرور: ” ساهر ” لا ترصد مخالفة زيادة السرعة إلا في حالة وصولها لـ132 كلم

علي القحطاني(صدى):

أكد العقيد طارق الربيعان، المتحدث الرسمي للإدارة العامة المرور، أن أجهزة الرصد الآلي ” ساهر ” لا ترصد مخالفة زيادة السرعة على الطرق السريعة والرئيسية، إلا في حالة وصولها إلى 132 كلم، أما إذا كانت السرعة أقل من ذلك فلن يتم رصدها.

وبناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أعلن ” الربيعان ” ، في مداخلة هاتفية مع قناة ” الإخبارية ” ، عن الطرق والشوارع التي ستزيد فيها السرعة القانونية في نظام ” ساهر ” .

وقال المتحدث الرسمي للمرور ، إن الطرق والشوارع التي جرى تحسينها وتطويرها ستكون سرعتها القصوى 80 أو 90 كلم حسب حالة الشارع، وليس 70 كلم، مؤكداً أن السرعة لن تزيد على 120 كلم في كل الشوارع والطرق.

وأشار ” الربيعان ” إلى أن السرعة القصوى في بعض أجزاء الطريق التخصصي بالرياض 70 كلم، مبيناً أنها ستعدل لتكون 80 كلم، لافتا أن الطرق الرئيسية داخل المدن أو التي تربط بين المدن وبعضها لن ترفع السرعة فيها عن 120 كلم.

