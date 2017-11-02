5 طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

بيروت(صدى):

أعلن الجيش اللبناني أن خمس طائرات تابعين لإسرائيل اخترقوا، مساء أمس، الأجواء اللبنانية فوق بلدات عيترون باتجاه الشمال ومناطق جبيل والجنوب والبقاع الغربي وغرب بلدة كفركلا باتجاه الشمال وفوق مناطق الشمال والبقاع الغربي وفوق مناطق رياق وبعلبك والهرمل.

من جانبها، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، سمع دوي انفجارات قوية، في جرود رأس بعلبك والفاكهة والعين شمالى بعلبك بلبنان أثر تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء المناطق اللبنانية على مستوى منخفض، مشيرة إلى أن سبب الانفجارات غارات إسرائيلية على ريفي دمشق وحمص