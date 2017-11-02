محاضرة عن أضرار التدخين بدار الملاحظة الاجتماعية في عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

نظم مجمع مكافحة التدخين بعرعر اليوم محاضرة توعوية عن أضرار التدخين صاحبها معرض توعوي، بدار الملاحظة الاجتماعية بعرعر، بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية سميحان بن عايد الشمري ومدير الدار خالد بن عويد العنزي، ونزلاء الدار.

وقدم مدير الدار شكره لمجمع مكافحة التدخين والقائمين عليه على اهتمامهم في إقامة مثل هذه المحاضرات التوعوية التي توضح الأخطار الكامنة من التدخين والجهود التي يقوم بها المجمع في مجال التوعية بأضرار التدخين وسبل الإقلاع منه.