ترامب يتعهد بإرسال المشتبه به في حادث دهس نيويورك إلى جونتنامو

واشنطن(صدى):

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإرسال المشتبه به في هجوم نيويورك الإرهابي إلى معتقل جوانتنامو في كوبا؛ متوعدا المتهم بأقصى عقوبة.

وعبر ترامب، في أول لقاء له منذ الحادث الإرهابي في نيويورك، عن استيائه الشديد من بطء الإجراءات القضائية الأمريكية، مطالبا الكونجرس بتغيير برنامج الهجرة الذي سمح بدخول المشتبه به أمريكا قادما من أوزبكستان.

ودهس المتهم بشاحنته الصغيرة عددا من المارة وراكبي الدراجات في حي منهاتن بنيويورك، الثلاثاء، مخلفا 8 قتلى.

يذكر أن يمثل المشتبه به أمام القضاء الأمريكي في الولايات المتحدة، بحسب القانون الأمريكي، وليس أمام اللجنة العسكرية في جونتنامو.