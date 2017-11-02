مدني الباحة ينهي الكشف الوقائي على 81 مستودعا

إبراهيم الزهراني(صدى):

أنهت الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بالباحة، الكشف الوقائي على مجموعة من المستودعات، شملت 81 مستودعا ما بين حكومي وأهلي.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ متطلبات السلامة ومعالجة الملاحظات المرصودة.

وأشار الغامدي إلى أن المرحلة الثانية للخطة تبدأ بالكشف على دور الرعاية الصحية والاجتماعية (المستشفيات، دور الأيتام، السجون، مركز التأهيل الشامل).

من جانبها، أهابت مديرية الباحة بالمستثمرين والجهات الحكومية والأهلية التعاون مع مفتشي السلامة والسعي لتوفير كافة متطلبات السلامة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.