اليوم.. انطلاق مهرجان أفلام الأطفال بمركز الملك فهد الثقافي

سعيد العجل(صدى):

تنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات مهرجان أفلام الأطفال والتي ينظمها مركز الملك فهد الثقافي بالرياض بمشاركة عشر دول هي السعودية ومصر وأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين والهند والاتحاد الأوروبي إضافة لمجموعة من الأفلام قدمها مهرجان الشارقة الدولي لأفلام الأطفال كهدية لهذا المهرجان.

وذكر المشرف على مركز الملك فهد الثقافي بالرياض محمد السيف أن المهرجان يستمر أربعة أيام موزعة على شهري نوفمبر وديسمبر، حيث سيقام بالإضافة لهذا اليوم، يوم 16 نوفمبر، و يومي 14 و 27 ديسمبر.

وأوضح أن حفل افتتاح المهرجان سيكون عند الساعة الثامنة مساء حيث سيتم خلاله عرض فيلم تعريفي عن الأفلام المشاركة ثم عرض فيلم من دولة اليابان وفيلمين سعوديين.

وبين السيف أن المهرجان يهدف لجلب أبرز الأفلام وعرضها للأطفال في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار توجه المركز بدعم من وزارة الثقافة والإعلام لتقديم عروض متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع، وسيقام على هامشه دورة في صناعة الأفلام مخصصة للأطفال وسيقدمها أحد المختصين .

وأشار السيف إلى أن المركز سيفتح أبوابه للأطفال وأسرهم من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء، كما تم تخصيص الفترة الصباحية لطلبة المدارس، حيث سيكون الحضور وعرض الأفلام مجاني، وسيحضر المهرجان عدد من نجوم الفن المعروفين، والأطفال المشهورين في برامج التواصل الاجتماعي، دعما لهذه الفعالية.

وقدم السيف شكره وتقديره لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد على الدعم اللا محدود الذي يحظى به المركز وساهم كثيرا في استمرارية فعالياته وتنوعها.