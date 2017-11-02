بالصور.. إطلالة جريئة لـ ” إيفانا ترامب ” دون ابتسامة

واشنطن(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور إيفانا طليقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغة من العمر 68 عامًا ، وهي تسير بكلبها الصغير في شوارع نيويورك بعد تناول الغداء مع صديقتها بأحد المطاعم في المدينة.

وظهرت إيفانا مرتدية بدلة من اللون الأزرق الفاتح النابض بالحياة، وقميص حرير أزرق، إضافة إلى انتعالها حذاء من الكعب العالي، كما حملت في يدها اليمنى حقيبة يد، ورفعت شعرها الأشقر لأعلى مع زوج من الأقراط الذهبية البراقة.

وسارت إيفانا في الشارع دون ابتسامة ظاهرة على وجهها، رغم تألقها الملفت للنظر.