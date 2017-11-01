رخيم المنصة الصوتية الأولى من نوعها في المملكة

سارة الشردان(صدى):

لتقديم فاعلية أكبر في انتشار ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومجالاتها ودورها في تنمية المجتمع، انطلقت مبادرة ” رخيم الصوتية ” لنشر محتوى صوتي فعّال يساهم في رفع مستوى ثقافة العاملين في القطاع الثالث، وصنع مرجع ثقافي مختص على أيدي خبراء ومختصين بهذا المجال.

ويقوم على هذه المنصة الصوتية مجموعة من المتطوعين الذين قدموا مزيداً من الجهدِ والعمل، من أجل خلق مرجع ثقافي بجودة عالية تتناسب مع كافة المتلقين من شرائح المجتمع.

وتم نشر أربع تدوينات صوتية لاقت رواجاً واستحساناً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور المهتم بمجال تمكين قادة التطوع، والريادة والمسؤولية الاجتماعية.

وأشارت أماني آل هفتاء صانعة المحتوى لـ ” رخيم ” إلى أنها ستكون المنصة الصوتية المؤثرة في المجتمع وصانعة للتغير، كما أننا نطمح إلى التوسع أكثر في تقديم المعلومة المثرية بكل ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية.

واختتمت: ” نأمل في تحقيق الأهداف المنشودة خاصةً وأننا لمسنا الكثير من الدعم، وهذا دفعنا لمزيد من السعي لما هو أكثر وأكبر من النجاح فقط، فهمّنا الفعلي هو الارتقاء بالمجتمع وصنع بوابة ملهمة لكل شخص مبادر وطموح ” .