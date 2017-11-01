محافظ الداير بني مالك يدشن مشروع صيانة المساجد

سعيد العجل(صدى):

دشن سعادة محافظ الداير بني مالك في منطقة جازان الأستاذ محمد بن هادي الشمراني، اليوم، في مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، بحضور سعادة مدير إدارة المساجد الشيخ يحيى بن حسن المالكي مشروع صيانة ونظافة الجوامع والمساجد بمحافظة الداير بني مالك وقراها ومراكزها.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام،المتحدث باسم بالفرع الأستاذ محمد كريري أن قيمة عقد المشروع تبلغ أربعة ملايين ثمانمائة وستين ألف ريال، لمدة ثلاث سنوات، إذ يغطى (50) جامعاً ومسجداً، إضافة إلى مبنى إداري.