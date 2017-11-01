القبض على وافد ابتز موظفة لديه للخروج معه وهددها بالفصل
ألقت شرطة الرياض ممثلة في إدارة إدارة التحريات والبحث الجنائي بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأربعاء، القبض على وافد عربي يعمل مديراً في إحدى الشركات لابتزازه موظفة للخروج معه وتهديدها بالفصل عن العمل.
وكشفت مصادر أن الوافد حرم الموظفة من المكافآت بعد رفضها طلبه، مهددًا إياها بالفصل عن العمل، محاولا مساومة موظفات أخريات ووعدهن بترقيات ومكافآت في حال امتثالهن لطلبه.
من جانبها أحالت إدارة التحريات أوراقه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
شيخين[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 1 ساعة
هوافية احد خرب البلد غير الاجانب اطردوهم وفكونا ولي يرحم والديكم
عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقطع الناس الي زي كذا
النساء ضعيفات يدورن الشغل وهذا يستغل منصبه في اشياء تغضب الله.
عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقطع الناس الي زي كذا
النساء ضعيفات يدورون الشغل
وهذا يستغل منصبه في اشياء تغضب الله.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21117 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 621 ] نشر منذ 58 دقيقة
يعني باقي مدراء اجانب يديرون ابناء الوطن يجب محاسبة الشركه يعني لايوجد سعودي يحل محل الاجنبي كلهم غير اكفاء
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 51 دقيقة
العرب خصوصا جنسيتين معروفتين حاصلين على تسهيلات واقامات خاصة
لاعبين بالبنات لعب يوظفونهن بشروط اقامة علاقات وغيره وللأسف كثير منهن يستجيبن لهم يعتقدن بأنهن ذكيات وماخذات اللي يبن وهن مايدرن بأنهم خسرانات الكثير
وهذي بركات التوطين والتأنيث للوظائف المتدنيه وتاركين الادارات والمدراء اجانب