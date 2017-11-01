القبض على وافد ابتز موظفة لديه للخروج معه وهددها بالفصل

عادل الحربي(صدى):

ألقت شرطة الرياض ممثلة في إدارة إدارة التحريات والبحث الجنائي بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأربعاء، القبض على وافد عربي يعمل مديراً في إحدى الشركات لابتزازه موظفة للخروج معه وتهديدها بالفصل عن العمل.

وكشفت مصادر أن الوافد حرم الموظفة من المكافآت بعد رفضها طلبه، مهددًا إياها بالفصل عن العمل، محاولا مساومة موظفات أخريات ووعدهن بترقيات ومكافآت في حال امتثالهن لطلبه.

من جانبها أحالت إدارة التحريات أوراقه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.