النائب العام المصري يحيل رجلي أعمال للمحاكمة بتهمة الانتماء للإخوان

القاهرة(صدى):

قرر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، إحالة رجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي و22 شخصا آخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتهم من بينها الانتماء لجماعة الإخوان وتمويلها.

وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين تهم ” تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ” .