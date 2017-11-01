بالفيديو.. شاب ينجح في إنقاص 70 كجم من وزنه

نورة الشهري(صدى):

وثق شاب سعودي، مقطع فيديو يوضح كيف نجح في التخلص من وزنه الزائد بشكل كبير، خلال عام واحد.

وأظهر مقطعع الفيديو الشاب وهو يتحدث عن تجربته، حيث ظهر قبل عام أي في يوم الأربعاء 9 /2 /1438هـ، ووعد يومها أن يظهر بعد عام ليري متابعيه كم فقد من الوزن، خلال عام واحد.

ليظهر مرة أخري بعد مرور عام، وقد فقد 70 كجم، حيث أصبح وزنه 90 كيلو، بعد أن كان يزن 160 كجم.