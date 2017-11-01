بالفيديو.. شاب ينجح في إنقاص 70 كجم من وزنه
وثق شاب سعودي، مقطع فيديو يوضح كيف نجح في التخلص من وزنه الزائد بشكل كبير، خلال عام واحد.
وأظهر مقطعع الفيديو الشاب وهو يتحدث عن تجربته، حيث ظهر قبل عام أي في يوم الأربعاء 9 /2 /1438هـ، ووعد يومها أن يظهر بعد عام ليري متابعيه كم فقد من الوزن، خلال عام واحد.
ليظهر مرة أخري بعد مرور عام، وقد فقد 70 كجم، حيث أصبح وزنه 90 كيلو، بعد أن كان يزن 160 كجم.
بعزيمةٍ كبيرة وإصرارٍ قويّ حقق مرادهُ وهدفه! (متداول)
.#صحة #غرد_بفائدة
– pic.twitter.com/3Wkyt2wM6P
— الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) ١ نوفمبر، ٢٠١٧
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفوتر شورب شغال بذا الناس ويفكرون اننا ماغير للحين مانشوف الا إذاعة لندن بالرادو وحنا متسدحين بالسطح ودنا نرقد الحين دامك نحفت يالكذوب وشلون صوتك بعد تغير لا تقول بعد نحف مع وزنك
قم بس قم جيل ماغير أشبه بالحريم دلع ومخنثه ويايبا ابي ايفون ويايما وين الخدامه تكوي الكلس حقي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21117 ] نشر منذ 1 ساعة
احسنت والله يوفقك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5684 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله😊ما اعتقد انه فوتر شورب😁🙈😊 الله يسعدك😁😊 باالعزيمه والإصرارلامستحيل😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6126 ] نشر منذ 1 ساعة
. مـا شـاء الله عـــلاه قــوة عــزيمه وإصــرار الله يوفــقه . 👍🏼🌹👍🏼.
بسام جفاصه المرتوي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 45 دقيقة
ماشاء الله علاه ما معنى علاه لهجتك بين أصحابك هنا تكتب عليه حاول تفرق اللغة العربية في خطر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6126 ] نشر منذ 34 دقيقة
.. أقـــول يــا طقعــان جعــاصه المبتـلي ..
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علـــى شَحَـــــــــم . وإذا ماعجــــــــبتِك كــلــــــمَة عـــــــــلاه . أجَــــــــــل تِ . ف . عـــــــــــلاك .😂😁.
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خَلِـــــــــــك فـــــــــي حـالِــــــك أبـــــــــرَك لَــــــك يكمَخـــــــــــــــــــــــــــــــه.😛😝😛.