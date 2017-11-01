ردود مفاجئة عن زواج السعوديين من المغربيات
تفاعل نشطاء في المملكة، من الهاشتاج الذي دشنه مغردون اليوم الأربعاء، بعنوان ” #تتزوج_سعوديه_ولا_مغربيه ” ، علقت سعوديات على السؤال بردود قوية وغير متوقعة.
قالت جواهر: ” أقسم بالله ازعجتونا تزوجوا الي تبون ما طقينا لكم خبر يا محور الكون ” ، فيما قالت ياسمين: ” السعودية بتشرف الي بيتزوجها والمغربية كذلك ليس هناك فرق.. فاتقوا الله يامن تخوضون في الأعراض ” .
وكتبت مها الجفري معلقة :” والنعم بأهلنا الكرام في المغرب الشقيق ولكن صدقوني المنتج الوطني السعودي مناسب لكم أكثر ” .
وعلقت مغردة رمزت لنفسها باسم ” صعبة المنال ” قائلة: ” يتزوج اللي بتحسن تربية عياله عفة وطهارة ودين وأصل وفصل وجمال، ومن غيرهن تاج الراس السعوديات ” .
أما خلود فقالت: ” اللي يسب السعودية ويقول ما أرضى أتزوج سعودية تراه خاطب ١٠٠ مرة ولا سعودية قبلت فيه ” .
وكتبت أمينة: ” جد عيب لو الواحد بيتزوج للي يشوفها مناسبة له ولحياته بس الناس بتسأل ياسعودية يامغربية كأنهم أعداء من جد عيب ” .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15202 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزواج المفروض يكون ع حب وتناغم وتوافق سواءً هنديه مغربيه صينيه ما تفرق ،،المهم التوفيييييق
وبعدين كل شخص حر بإختيار شريكة حياته بس بدون استنقاص جنسية أحد الكل فيه الخير والبركه إن شاء الله 😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21117 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21117 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21117 ] نشر منذ 1 ساعة
كل واحد بياخذ نصيبه اللي كتبه الله له. وهو في بطن امه
بوخليل[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5684 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه😁صدقتي❤
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6126 ] نشر منذ 1 ساعة
طــــــيب . الله ألمســــــتعان .