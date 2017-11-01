ردود مفاجئة عن زواج السعوديين من المغربيات

نورة الشهري(صدى):

تفاعل نشطاء في المملكة، من الهاشتاج الذي دشنه مغردون اليوم الأربعاء، بعنوان ” #تتزوج_سعوديه_ولا_مغربيه ” ، علقت سعوديات على السؤال بردود قوية وغير متوقعة.

قالت جواهر: ” أقسم بالله ازعجتونا تزوجوا الي تبون ما طقينا لكم خبر يا محور الكون ” ، فيما قالت ياسمين: ” السعودية بتشرف الي بيتزوجها والمغربية كذلك ليس هناك فرق.. فاتقوا الله يامن تخوضون في الأعراض ” .

وكتبت مها الجفري معلقة :” والنعم بأهلنا الكرام في المغرب الشقيق ولكن صدقوني المنتج الوطني السعودي مناسب لكم أكثر ” .

وعلقت مغردة رمزت لنفسها باسم ” صعبة المنال ” قائلة: ” يتزوج اللي بتحسن تربية عياله عفة وطهارة ودين وأصل وفصل وجمال، ومن غيرهن تاج الراس السعوديات ” .

أما خلود فقالت: ” اللي يسب السعودية ويقول ما أرضى أتزوج سعودية تراه خاطب ١٠٠ مرة ولا سعودية قبلت فيه ” .

وكتبت أمينة: ” جد عيب لو الواحد بيتزوج للي يشوفها مناسبة له ولحياته بس الناس بتسأل ياسعودية يامغربية كأنهم أعداء من جد عيب ” .