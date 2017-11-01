ميسي يضع الأمن اليوناني في مأزق

ماجد محمد(صدى):

وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأمن اليوناني في مأزق، إذ تلقي اتهامات بالتساهل بعدما تمكن أحد المشجعين من التقاط صورة مع ميسي مباراة فريقه برشلونة مع أولمبياكوس اليوناني على ملعب الأخير بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وأعتبرت وسائل الإعلام الغربية، أنّ السهولة التي تمكن بها المشجع من احتضان ميسي والتقاط صورة معه تدفع للتساؤل حول الأمن في الملعب، مشيرة إلى أن تساهل الأمن أو غيابه يمكن أن ينذر بكارثة مع رغبة آلاف المشجعين في التقاط صور مع لاعبيهم المفضلين.