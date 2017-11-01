” كريدي أجريكول ” يبيع نصف حصته في ” السعودي الفرنسي “

عادل الحربي(صدى):

باع بنك ” كريدي أجريكول ” نصف حصته في البنك ” السعودي- الفرنسي ” ، على خلفية التحقيقات في التجاوز بحوافز عدد من موظفي البنك.

وأشارت صحيفة ” لازيكو ” الفرنسية، إلى أن ” أجريكول ” بذلك بدأ في الانسحاب من المملكة، موضحة أن القضية أثارت الجدل داخل الأوساط المالية، مشيرةً إلى أنّ البنك السعودي- الفرنسي الذي يسعى ” كريدي أجريكول ” إلى بيع حصته فيه البالغة 31٪، قيد التحقيق من قبل وزارة الداخلية، فيما بدأت المؤسسة نفسها تحقيقا داخليا قبل أسبوعين لمعرفة ما إذا كان موظفوها ارتكبوا مخالفات.

وقال البنك السعودي- الفرنسي، في بيان أصدره: ” مجلس إدارة البنك فتح تحقيقا في المعلومات المتعلقة بانتهاك القواعد في عدد من المعاملات على مدى السنوات الماضية والتي تتعارض مع حوافز الموظفين ” .

وتعود هذه القضية إلى الشهر الماضي، عقب تداول معلومات تفيد بأن مبالغ كبيرة (نحو نصف مليار ريال) كان يتم تحويلها من أحد الحسابات الخاصة بالمصروفات التابع للإدارة المالية في البنك إلى حساب موظف يعمل بأحد فروعه ولكن في بنك محلي آخر، فيما أطلقوا عليها ” عملية الأموال الطائرة ” .