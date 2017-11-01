بالفيديو.. الكاتبة ناهد باشطح لـ ” معالي المواطن ” : اكتشفت بالصدفة أنني ” موظفة ” بتعليم البنات

نايف السالم(صدى):

يواصل الإعلامي على العلياني تحديه لوزارة التعليم ليخرج لنا بواقعه بطلتها الكاتبة الصحفية الدكتورة ناهد باشطح، التي اكتشفت بالصدفة مؤخرا أنني مسجلة كموظفة على رأس العمل في إدارة تعليم البنات منذ عام 1418هـ، وهي لا تدري عن ذلك شيئًا.

وقالت باشطح في برنامج ” معالي المواطن ” على MBC ، أنها أثناء استخراجها ” برنت ” معلومات للتقدم على وظيفة، فظهرت بيانات توظيفها، إضافة إلى استقطاع مبلغ من راتبها لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، في حين أنها لم تعمل في أي قطاع حكومي.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أنها في نفس العام المشار إليه 1418هـ، كان هناك مشروع مجلة لتعليم البنات، وأنها داومت لمدة أسبوع واحد فقط، مع صديقتها فاطمة العتيبي، ثم أبلغت العتيبي أنها لا ترغب في الاستمرار في العمل، فردت عليها بأنه سيطوى قيدها.

وأشارت إلى أنها عقب ذلك سافرت في بعثة وحصلت على درجة الدكتوراه من بريطانيا، ثم عادت وذهبت لتستخرج ” البرنت ” ، لتفاجأ بتسجيلها على رأس العمل منذ 1418هـ.

وكان وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، قد وجه إدارة الشؤون القانونية، بالوزارة، برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضد العلياني لتوجيهه جزافًا تهمًا بوجود ” عصابات توظيف وفساد ” داخل الوزارة.