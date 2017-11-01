العلياني يستمر في كشف وقائع صادمة بـ ” وزارة التعليم “

عادل الحربي(صدى):

يستمر الإعلامي على العلياني في كشف وقائع فساد جديدة بوزارة التعليم على الرغم من توجيه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، إدارة الشؤون القانونية، بالوزارة، برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضد العلياني لتوجيهه جزافًا تهمًا بوجود “عصابات توظيف وفساد” داخل الوزارة.

وقال العلياني اليوم، في حلقة برنامجه ” معالي المواطن” الذى يبثّ على قناة ” ام بي سي ” موجها كلامه لوزارة التعليم: ” حلوا مشاكلكم.. ولا تشوهوا صورة البلد! ” . وتعليقا على رفع الوزارة قضية ضده قال : ” لا نخاف من المنايا ” .

ونشر عبدالعزيز السعيدي مراسل برنامج ” معالي المواطن” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” يواصل بعد قليل الكشف عن حالات جديدة لمواطنات تفاجأن بتعينهن معلمات دون علمهن ” .

وفى مستهل الحلقة كشفت الكاتبة ناهد باشطح أنها اكتشفت تعيينها بوزارة التعليم منذ سنوات طويلة قائلة : ” عرفت مؤخراً بأنني موظفة في إدارة تعليم البنات منذ أكثر من 22 سنة! ” .

وكان العلياني شن هجوما ضاريا في برنامجه ” معالي المواطن ” الذي يبث على قناة ” إم بي سي ” ، على التعليم، مطالبًا بإنصاف المواطنة التي حرمت من حساب المواطن لتسجيلها كمعلمة موظفة بالوزارة قبل ١٧ سنة دون أن تعلم.

وأبدى ” العلياني ” اندهاشه من عدم تجاوب ” العصيمي ” مع تساؤلات وسائل الإعلام المختلفة، واصفًا إياه بـ ” المتحدث الذي لا يتحدث ” .