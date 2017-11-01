الاتحاد يتغلب على الفتح في الوقت القاتل

الرياض(صدى):

تغلب نادي الاتحاد على مضيفه نادي الفتح بنتيجة 2-1 وذلك من خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الامير سعود بن بن جلوي بالأحساء ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم البداية الضعيفة من الفريقين الا ان الاداء بدأ بالتحسن تدريجيا مع مرور وقت المباراة وكان الفتح الأكثر استحواذا في حين تمكن الإتحاد من تشكيل خطورة بواسطة الهجمات المباغته التي يقودها غالباً فيلانويفا وأهدر لاعب الفتح عبدالكريم الوسلاتي أثمن فرص اللقاء عندما اهدر ركلة جزاء تصدى لها القرني ببراعه ، وكاد ياسين حمزه ان يستغل ركنيه نفذها فيلانويفا لعبه برأسه اعلت العارضه بقليل وقبل نهاية الشوط الاول أهدر العكايشي فرصه سهله من امام المرمى.

وفي الشوط الثاني تحسن الاداء خصوصا من الجانب الإتحادي الذي تقدم مبكراً بواسطة أحمد العكايشي عند الدقيقة 53 وكاد نفس اللاعب ان يضاعف النتيجه الا ان المزيدي تدخل في الوقت المناسب لينقذ الموقف.

وفي ظل تراجع الفريق الاتحادي للخلف تمكن ابناء فتحي الجبال من استغلال الموقف وشنوا هجمات مركزه على مرمى الاتحاد استغل احدها حمد الجهيم الذي استغل دربكه امام المرمى اثر عرضيه لعبها شراحيلي على خطه السته عمزها الجهيم داخل الشياك معلنا عن هدف التعادل لفريقه عند الدقيقه 75.

وبعدها تحول مسار المباراة وفرط الفتح في عدد من الفرص السهله اهمها رأسية حمد الجهيم الذي لعب كرة اعلت فوق العارضه بقليل وفي الوقت بدل الضائع تحصل الاتحاد على كره ثابته اعقبها ركنيه وفي الاخير انهاها ربيع مدافع فريق الفتح في شباك فريقه بالخطأ ليحصل الاتحاد على ثلاث نقاط مستحقه في رصيد الدوري.