عبدالله فؤاد القابضة تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت مجموعة شركات عبدالله فؤاد القابضة بالدمام، عبر موقعها الإلكتروني، إعلانا عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام وبفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطبيقات (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الطبية الحيوية، أو ما يعادلها.

– أخصائي التطوير التنظيمي (الدمام): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2017م،

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط (هنـــــــــــــــــــــــا)